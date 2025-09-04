Силовые структуры
04:15, 4 сентября 2025

Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии

Марина Совина
Александр Пичушкин

Александр Пичушкин. Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Пожизненно осужденный Битцевский маньяк Александр Пичушкин при рассмотрении заявления о переводе из ИК «Полярная сова» в колонию, расположенную ближе к Москве, пожаловался на потерю времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Разрешение вопроса через суд привело к значительной трате моего времени — нескольких месяцев», — сказал он. По словам осужденного, это создало дополнительный риск усугубления течения его болезней.

Ранее мать Пичушкина заявила, что не может посещать сына в колонии «Полярная сова», где тот отбывает наказание, из-за дальности расположения исправительного учреждения.

На счету маньяка 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их Битцевский маньяк совершил в московском районе Северное Бутово.

