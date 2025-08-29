Силовые структуры
Мать Битцевского маньяка заявила о невозможности посещения сына

Мать Битцевского маньяка заявила, что не может навещать сына в «Полярной сове»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Мать пожизненно осужденного Битцевского маньяка Александра Пичушкина заявила, что не может посещать сына в колонии «Полярная сова», где тот отбывает наказание. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, женщина заявила, что «из-за дальности расположения исправительного учреждения она лишена возможности его навещать».

Ранее Пичушкин подал иск к ФСИН России, в котором требовал перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве. В обоснование своих требований он ссылался на заболевание системы кровообращения второй степени, которое, по его словам, обострилось из-за суровых климатических условий Ямало-Ненецкого автономного округа.

На счету маньяка 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их Битцевский маньяк совершил в московском районе Северное Бутово.

