В США испугались последствий нового удара России по Украине

Дэвис: Конфликт на Украине перерастает в нечто иное

Странам Запада следует заняться вопросом урегулирования конфликта на Украине на фоне новых ударов России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети Х.

«Нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования войны путем переговоров. Недавние атаки и заявления Москвы указывают на то, что происходит нечто иное, и этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины», — предупредил он.

По его словам, для США крайне важно избежать возникновения кризисной ситуации, в ходе которой могла бы быть задействована пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.