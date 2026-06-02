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22:01, 2 июня 2026Мир

В США испугались последствий нового удара России по Украине

Дэвис: Конфликт на Украине перерастает в нечто иное
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Странам Запада следует заняться вопросом урегулирования конфликта на Украине на фоне новых ударов России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети Х.

«Нам необходимо как можно скорее добиться урегулирования войны путем переговоров. Недавние атаки и заявления Москвы указывают на то, что происходит нечто иное, и этот конфликт может вскоре обостриться, а, возможно, и выйти за пределы Украины», — предупредил он.

По его словам, для США крайне важно избежать возникновения кризисной ситуации, в ходе которой могла бы быть задействована пятая статья устава НАТО о коллективной обороне.

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.

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