Битцевский маньяк отказался сидеть в «Полярной сове»

Битцевский маньяк Пичушкин обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Пожизненно осужденный Битцевский маньяк Александр Пичушкин подал жалобу на решение оставить его отбывать наказание в колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает РИА Новости.

В Замоскворецкий суд Москвы поступила апелляционная жалоба, в которой осужденный оспаривает отказ перевести его в места лишения свободы поближе к столице — в частности, в мордовскую колонию.

Во ФСИН ранее заявляли об отсутствии оснований для перевода Пичушкина в другой регион. Этим правом могут воспользоваться осужденные, страдающие заболеванием, либо из соображений личной безопасности, реорганизации или ликвидации колонии, пояснили в ведомстве.

Отказ ФСИН Битцевский маньяк оспорил в Замоскворецком суде, однако инстанция встала на сторону службы исполнения наказаний. Также осужденный требовал компенсацию от ФСИН в 100 тысяч рублей за «глубокие морально-нравственные страдания», вызванные заболеванием системы кровообращения второй степени из-за сложных климатических условий пребывания за Полярным кругом.

Всего на счету Пичушкина 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их Битцевский маньяк совершил в московском районе Северное Бутово.