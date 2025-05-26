Отбывающий пожизненный срок «битцевский маньяк» пытался перевестись в другую колонию

Битцевский маньяк Пичушкин подал иск к ФСИН из-за отказа в переводе в другую ИК

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии (ИК) «Полярная звезда», пытался перевестись в другую ИК, чтобы находиться ближе к родственникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Пичушкин попросил о переводе из поселка Харп в Мордовию после того, как признался в 11 новых расправах. Когда администрация колонии вместе с ФСИН отказала ему, он подал жалобу на ведомство.

«Битцевский маньяк» был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2007 году. Суд установил его причастность к не менее чем 49 расправам в Битцевском парке — его жертвами становились как знакомые, так и случайные алкоголики и бомжи.

В начале апреля Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний по новым эпизодам расправ. Их он, предварительно, совершил в районе Северное Бутово Москвы.