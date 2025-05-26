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10:28, 26 мая 2025Силовые структуры

«Битцевский маньяк» подал иск к ФСИН

РИА: Пичушкин подал иск к ФСИН из-за отказа перевести его в другую колонию
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Отбывающий пожизненный срок «битцевский маньяк» пытался перевестись в другую колонию

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин подал иск к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий районный суд Москвы.

По данным агентства, беседа по иску пройдет 29 мая. Его суть пока не раскрывается.

По данным РЕН ТВ, жалоба Пичушкина может быть связана с отказом перевести его из колонии «Полярная сова» в поселке Харп поближе к столице — «битцевский маньяк», отбывающий пожизненный срок, намеревался отбывать наказание в одном из мордовских исправительных учреждений, чтобы быть ближе к родственникам. Однако администрация колонии и ФСИН отказали ему.

Всего на счету Пичушкина 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их «битцевский маньяк», предварительно, совершил в московском районе Северное Бутово.

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