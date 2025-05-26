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17:21, 26 мая 2025Силовые структуры

Названа причина отказа в переводе битцевского маньяка поближе к Москве

ФСИН: Оснований для перевода маньяка Пичушкина из ЯНАО в Мордовию не имеется
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости «Битцевский маньяк» подал иск к ФСИН

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Оснований для перевода находящегося в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа «битцевского маньяка» Александра Пичушкина в колонию на территории Мордовии не имеется. Так прокомментировали «Ленте.ру» отказ в просьбе пожизненно осужденного в региональном управлении ФСИН.

В ведомстве подтвердили, что Пичушкин обращался с заявлением о переводе в колонию того же типа, но в другой регион, поближе в Москве, чтобы его могли навещать родственники. Во ФСИН напомнили, что правом на перевод в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к месту жительства родственников, могут воспользоваться осужденные, страдающие заболеванием, либо из соображений его личной безопасности, реорганизации или ликвидации колонии.

Пичушкин подал иск к ФСИН в Замоскворецкий районный суд Москвы, в котором он оспаривает решение об отказе в его переводе. Предварительное заседание пройдет 29 мая. Сейчас он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп, а просился поближе к столице — в мордовское исправительное учреждение, но получил отказ.

Всего на счету Пичушкина 49 расправ. В начале апреля он заявил о готовности дать признательные показания по новым эпизодам. Их «битцевский маньяк», предварительно, совершил в московском районе Северное Бутово.

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