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22:21, 2 июня 2026Экономика

Российская актриса сравнила жизнь в Москве и Петербурге

Актриса Наталья Земцова: В Москве хандрить некогда, ты все время куда-то бежишь
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда сериалов «Восьмидесятые», «Эпидемия» и «Инспектор Гаврилов» Наталья Земцова сравнила жизнь в Москве и Санкт-Петербурге в интервью журналу WomanHit.

По словам актрисы, жить в Петербурге, где она провела студенческие годы, ей было тяжеловато. «Действительно, на тебя давит весь город, и вайб, и люди с таким настроением... Это правда», — отметила она. Что касается столицы, Земцова уверена: хандрить там некогда. «Ты все время куда-то бежишь! Вот как сегодня — быстрее, сто дел!», — добавила артистка.

Ранее актриса Диана Милютина заявила, что Москва отличается более быстрым темпом, что дополнительно мотивирует ее больше работать.

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