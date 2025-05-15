Российская актриса сравнила жизнь в Москве и Петербурге

Актриса Милютина: В Москве по сравнению с Петербургом все бежит и кипит

Российская актриса Диана Милютина, снявшаяся в сериалах «Чистые» и «Молодежка», сравнила жизнь в Москве и Петербурге, в интервью WomanHit.

По словам уроженки Петербурга, Москва отличается более быстрым темпом, что дополнительно мотивирует ее больше работать. «Я всегда хотела переехать, потому что здесь все кипит, бежит, и мне это нравится. В Питере все как-то по-домашнему, тем более для меня, потому что это мой родной город и многое заточено на быт. А в Москве есть желание работать, работать и работать», — отметила она.

Милютина также рассказала, что после окончания института переехала в столицу не сразу и несколько лет проработала в труппе Театра имени Ленсовета. «Четыре с половиной года ездила постоянно между этими городами: неделя тут, неделя там, три дня тут, день там. Могла ехать в Москву и обратно в том же самом поезде и вагоне, с одним и тем же проводником. И мы уже улыбались друг другу. Однажды из недели пять ночей провела в поезде, одну — дома и одну — у подруги. Конечно, от этого устаешь, хотя я была безумно воодушевлена тем, что у меня и репетиции, и спектакли, и съемки, и кастинги», — поделилась воспоминаниями актриса. В завершение она отметила, что снимает жилье в столице, поскольку средств на покупку квартиры у нее сейчас нет.

Ранее актриса Ольга Лерман заявила, что москвичи более быстрые и деловые по сравнению с жителями других городов. Она добавила, что это связано с тем, что жизнь в Москве «летит вихрем».