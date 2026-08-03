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15:19, 3 августа 2026Бывший СССР

Казахстан начал переброску войск к границе

В Казахстане началась переброска войск для проведения учений
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане в рамках подготовки к учениям «Батыл тойтарыс — 2026» началась переброска войск к границе. Об этом сообщает Минобороны республики, передает портал exclusive.kz.

«Учение пройдет на полигонах по всей территории страны и направлено на проверку готовности Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях. Военные отработают взаимодействие различных видов и родов войск», — говорится в публикации ведомства.

Военные будут перемещаться железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами и с использованием авиации.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского лидера Владимира Путина к заморозке конфликта на Украине. Предложение остановить огонь и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0 он озвучил на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

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