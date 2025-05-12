Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

Актриса Ольга Лерман заявила, что жизнь в Москве летит вихрем

Известная российская актриса Ольга Лерман заявила, что москвичи более быстрые и деловые, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга она назвала в интервью «Москвич Mag».

Артистка, снявшаяся в сериалах «Плевако», «Урок», «Мосгаз», отметила, что в столице жизнь течет быстро, а люди служат отражением города.

«В маленьких городах все не так спешат, как мне кажется, и больше замечают друг друга. Но это неизбежно для москвичей: в любом мегаполисе жизнь не идет, она летит вихрем. Я сама довольно долго привыкала к такому ритму и атмосфере города, но у меня получилось: Москва приняла меня, а я ее очень полюбила», — добавила Лерман.

Ранее российский теле- и радиоведущий, писатель Андрей Максимов рассказал, что считает Москву самым комфортным городом в мире.