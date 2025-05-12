Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 12 мая 2025Экономика

Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

Актриса Ольга Лерман заявила, что жизнь в Москве летит вихрем
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Известная российская актриса Ольга Лерман заявила, что москвичи более быстрые и деловые, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга она назвала в интервью «Москвич Mag».

Артистка, снявшаяся в сериалах «Плевако», «Урок», «Мосгаз», отметила, что в столице жизнь течет быстро, а люди служат отражением города.

«В маленьких городах все не так спешат, как мне кажется, и больше замечают друг друга. Но это неизбежно для москвичей: в любом мегаполисе жизнь не идет, она летит вихрем. Я сама довольно долго привыкала к такому ритму и атмосфере города, но у меня получилось: Москва приняла меня, а я ее очень полюбила», — добавила Лерман.

Ранее российский теле- и радиоведущий, писатель Андрей Максимов рассказал, что считает Москву самым комфортным городом в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

    В загородном доме Цоя произошел пожар

    В России передумали приватизировать известный коньячный завод

    Зеленский подписал закон о ратификации сделки по недрам

    Популярный российский блогер умер на 38-м году жизни

    Раскрыта предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

    Трамп раскрыл нюансы тарифных договоренностей с Китаем

    Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

    Обвиняемого в вооруженном нападении на полицейских в Махачкале арестовали

    Названы цели России и Украины на переговорах в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости