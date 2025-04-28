Известный журналист назвал самый комфортный город в мире

Журналист Максимов назвал Москву самым комфортным городом в мире

Известный российский теле- и радиоведущий, писатель Андрей Максимов заявил, что считает Москву самым комфортным городом в мире. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам журналиста, за последние 10 лет жизнь в российской столице стала удобнее и безопаснее. «Это касается и заказов еды, и работы ресторанов, и такси, и всего остального. Мне кажется, Москва — самый комфортный город в мире. Он стал гораздо более безопасным, чем был 10 лет назад», — отметил Максимов. Что касается отличий москвичей от жителей других городов, то телеведущий убежден, что выделить разницу между ними невозможно, так как некоторые жители переехали в столицу недавно, а другие живут в ней давно либо являются коренными москвичами. «Мне кажется, понятие "москвич" стало очень размытым», — заключил он.

Ранее режиссер Душан Глигоров заявил, что Москва чище многих других зарубежных мегаполисов.