Неизвестный беспилотник на час парализовал работу европейского аэропорта

Неизвестный беспилотник на час парализовал работу аэропорта Мюнхена

В Германии утром 30 мая была парализована работа аэропорта Мюнхена. Об этом сообщает Focus Online.

Уточняется, что около 9 часов утра (10 часов по московскому времени) был обнаружен неизвестный беспилотник. В связи с этим были приостановлены как вылет самолетов, так и их посадка.

Специалисты провели расследование. Для него в том числе был задействован полицейский вертолет. Ограничения были сняты через час.

Ранее Эстония впервые сбила украинский беспилотник над своей территорией. Министерство обороны страны указало, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны.