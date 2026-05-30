Париж приготовился к погромам из-за финала ЛЧ

Парижский бизнес приготовился к погромам после финала ЛЧ ПСЖ — «Арсенал»

Органы правопорядка и представители бизнеса начали готовиться к беспорядкам в Париже после финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Вечером 30 мая в финале главного европейского футбольного кубка сыграют лондонский «Арсенал» и парижский ПСЖ. Матч пройдет в столице Венгрии Будапеште. Разведывательное управление префектуры полиции Парижа заявило, что в городе и пригороде будут дежурить 8000 полицейских и жандармов, включая более 40 подразделений CRS (отдел по борьбе с беспорядками). Кроме того, в Париже с дронов будут анализировать скопления людей и координировать действия сотрудников органов обеспечения безопасности.

На случай возможных погромов после финала Лиги чемпионов будут нести службу 2500 пожарных. Также к возможным погромам приготовились и представители бизнеса. Сообщается, что первые этажи магазинов и офисов в центре французской столицы защищены металлическими ограждениями и деревянными щитами.

В префектуре полиции Парижа заявили, что в субботу в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Это связано не только с болельщиками ПСЖ, которые соберутся около домашнего стадиона клуба «Парк де Пренс». Также в эти дни в столице Франции проходят теннисный турнир «Ролан Гаррос» и матч по регби.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин определил фаворита финала Лиги чемпионов. Булыкин заявил, что считает фаворитом ПСЖ, но вместе с тем уверен, что «Арсенал» «просто так не сдастся».