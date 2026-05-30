Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:57, 30 мая 2026Спорт

Париж приготовился к погромам из-за финала ЛЧ

Парижский бизнес приготовился к погромам после финала ЛЧ ПСЖ — «Арсенал»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Органы правопорядка и представители бизнеса начали готовиться к беспорядкам в Париже после финала Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Вечером 30 мая в финале главного европейского футбольного кубка сыграют лондонский «Арсенал» и парижский ПСЖ. Матч пройдет в столице Венгрии Будапеште. Разведывательное управление префектуры полиции Парижа заявило, что в городе и пригороде будут дежурить 8000 полицейских и жандармов, включая более 40 подразделений CRS (отдел по борьбе с беспорядками). Кроме того, в Париже с дронов будут анализировать скопления людей и координировать действия сотрудников органов обеспечения безопасности.

На случай возможных погромов после финала Лиги чемпионов будут нести службу 2500 пожарных. Также к возможным погромам приготовились и представители бизнеса. Сообщается, что первые этажи магазинов и офисов в центре французской столицы защищены металлическими ограждениями и деревянными щитами.

В префектуре полиции Парижа заявили, что в субботу в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Это связано не только с болельщиками ПСЖ, которые соберутся около домашнего стадиона клуба «Парк де Пренс». Также в эти дни в столице Франции проходят теннисный турнир «Ролан Гаррос» и матч по регби.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин определил фаворита финала Лиги чемпионов. Булыкин заявил, что считает фаворитом ПСЖ, но вместе с тем уверен, что «Арсенал» «просто так не сдастся».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД описали отношения России со страной Европы словами «ниже плинтуса»

    В МИД заявили о противоречивости заявлений Запада

    Китай пригрозил ЕС ответными мерами за новые торговые ограничения

    Врач раскрыла главного предвестника инсульта

    Назначена дата вскрытия туши горбатого кита по кличке Тимми

    Глава католиков России объяснил причину ухода с поста

    В Москве ребенок выпал с девятого этажа

    Европейский премьер-министр призвал НАТО всерьез отнестись к словам Медведева

    Euroclear обжаловал решение российского суда по заблокированным активам

    Украинец не смог сбежать за границу из-за медведицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok