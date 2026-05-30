В Москве ребенок выпал с девятого этажа

В Москве малолетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в Студеном проезде. Мальчик 2021 года рождения ненадолго остался без присмотра матери, забрался на подоконник и выпал. Пострадавший ребенок был госпитализирован.

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточнили в ведомстве.

