Ребенок провалился под землю во время игры в футбол в российском регионе

В Тульской области ребенок провалился в канализационный люк во время игры в футбол на заброшенном поле. Об этом сообщает ТСН24.

Все произошло в поселке Товарковский. Дети во время игры забежали в кусты возле поля. Там под строительным мусором находился канализационный люк без крышки.

Мальчик упал в воду и не смог выбраться самостоятельно. Ему помогли прохожие, а также его мать. Медики диагностировали у ребенка ушибы и ссадины.

Ранее стало известно, что житель Новосибирска с ребенком на ходу выпали из автобуса в Ленинском районе. Следовавший по маршруту № 29 автобус «Нефаз» начал движение от остановки с открытыми дверями.