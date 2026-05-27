Член экипажа круизного лайнера напился и попытался изнасиловать коллегу

Сотрудник круизного лайнера Valiant Lady домогался коллеги и был снят с корабля

Член экипажа круизного лайнера Virgin Valiant Lady напился во время стоянки в Италии и попытался изнасиловать коллегу. Об этом сообщило издание Palermo Today.

Инцидент с сотрудниками произошел в порту Палермо 20 мая. 26-летняя перуанка пожаловалась на 32-летнего сослуживца, который также был гражданином Перу и являлся ее бойфрендом — пара встречалась три года и несколько месяцев жила в одной каюте. До этого происшествия моряк ни разу не домогался девушки. Однако во время швартовки выпил слишком много, схватил возлюбленную за руки и попытался совершить половой акт против ее воли.

После непродолжительной борьбы перуанка со слезами на глазах попросила помощи у персонала корабля и показала следы на руках от насилия. Ее осмотрели медики, а мужчина, по решению капитана, был снят с судна и взят под стражу итальянской полицией. Затем его депортировали на родину.

