20:02, 27 мая 2026Путешествия

Член экипажа круизного лайнера напился и попытался изнасиловать коллегу

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Simon Dawson / Reuters

Член экипажа круизного лайнера Virgin Valiant Lady напился во время стоянки в Италии и попытался изнасиловать коллегу. Об этом сообщило издание Palermo Today.

Инцидент с сотрудниками произошел в порту Палермо 20 мая. 26-летняя перуанка пожаловалась на 32-летнего сослуживца, который также был гражданином Перу и являлся ее бойфрендом — пара встречалась три года и несколько месяцев жила в одной каюте. До этого происшествия моряк ни разу не домогался девушки. Однако во время швартовки выпил слишком много, схватил возлюбленную за руки и попытался совершить половой акт против ее воли.

После непродолжительной борьбы перуанка со слезами на глазах попросила помощи у персонала корабля и показала следы на руках от насилия. Ее осмотрели медики, а мужчина, по решению капитана, был снят с судна и взят под стражу итальянской полицией. Затем его депортировали на родину.

Ранее сводный брат изнасиловал сестру и расправился с ней в каюте круизного лайнера. Выяснилось, что 16-летний юноша был одержим своей 18-летней родственницей.

