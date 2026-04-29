16:09, 29 апреля 2026Путешествия

Сводный брат изнасиловал сестру и расправился с ней в каюте круизного лайнера

NYP: Сводный брат изнасиловал сестру на круизном лайнере Carnival Horizon
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group via Getty Images

Во время семейного круиза по Карибам сводный брат изнасиловал сестру, а затем расправился с ней в каюте круизного лайнера. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Трагедия произошла на круизном лайнере Carnival Horizon в ноябре 2025 года, однако подробности расследования огласили недавно. 16-летний Тимоти Хадсон был «одержим» своей 18-летней родственницей Анной Кепнер. Очевидцы замечали его странное поведение и даже пресекли попытку сексуального насилия — однажды юноша забрался на сестру, пока она спала.

В день трагедии Кепнер сообщила родителям, что плохо себя чувствует и отправилась в каюту, которую делила вместе с Хадсоном. Когда подросток расправился с ней, он завернул тело сестры в одеяло и спрятал под кроватью, затем накрыл его спасательными жилетами. Утром бездыханную девушку обнаружила горничная.

Судебное разбирательство по делу состоится 1 июня. На данный момент обвиняемый проживает с родным дядей. Отец жертвы опубликовал заявление, в котором говорится, что доверяет системе правосудия. «Эта ситуация крайне болезненна и сложна для всей семьи», — сказал Кристофер Кепнер.

Ранее стало известно, что экипаж круизного лайнера с пассажирами поднял на борт пять трупов. Это произошло вечером 21 апреля в западной части Средиземного моря.

