Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

18-летняя туристка не выжила на круизном корабле Carnival Horizon

18-летня девушка не выжила во время шестидневной поездки по Карибам на престижном круизном лайнере США. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел на корабле Carnival Horizon 7 ноября, однако подробности расследования появились через десять дней. Туристка Анна Кепнер отдыхала в круизе вместе с семьей. Накануне кончины она сообщила родственникам, что плохо себя чувствует и отправилась в свой номер. Утром горничная нашла девушку под кроватью: ее тело завернули в одеяло и спрятали под спасательными жилетами.

Причина, по которой Кепнер лишилась жизни, не раскрывается. ФБР заподозрило в насильственных действиях ее несовершеннолетнего сводного брата. Расследование продолжается.

Ранее супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами. Мужчина и женщина отдыхали на корабле крупнейшей круизной компании Carnival Cruise Line.