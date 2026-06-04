Раскрыт возраст наибольшего риска развития рака

Онколог Ивашков: Наибольший риск развития рака приходится на возраст от 65 до 85 лет

Онколог Владимир Ивашков заявил, что возраст является главным фактором риска развития рака. Об этом он рассказал в ходе интервью для YouTube-канала «Доктора».

По словам Ивашкова, наибольший риск возникновения злокачественных новообразований приходится на возраст от 65 до 85 лет. Рак он назвал расплатой за долгожительство. Дело в том, что с течением времени в организме накапливается все большее количество мутаций, пояснил врач.

Среди других факторов риска специалист выделил курение, алкоголь, ожирение, проживание и работу вблизи вредных производств. В связи с этим он призвал жить исключительно в экологически чистых местах. Кроме того, важно есть правильную пищу, поскольку ультрапереработанные продукты тоже увеличивают вероятность возникновения рака, добавил Ивашков.

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