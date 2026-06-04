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Забота о себе
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15:28, 4 июня 2026Забота о себе

Раскрыт возраст наибольшего риска развития рака

Онколог Ивашков: Наибольший риск развития рака приходится на возраст от 65 до 85 лет
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sirikarn Rinruesee / Shutterstock / Fotodom  

Онколог Владимир Ивашков заявил, что возраст является главным фактором риска развития рака. Об этом он рассказал в ходе интервью для YouTube-канала «Доктора».

По словам Ивашкова, наибольший риск возникновения злокачественных новообразований приходится на возраст от 65 до 85 лет. Рак он назвал расплатой за долгожительство. Дело в том, что с течением времени в организме накапливается все большее количество мутаций, пояснил врач.

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Среди других факторов риска специалист выделил курение, алкоголь, ожирение, проживание и работу вблизи вредных производств. В связи с этим он призвал жить исключительно в экологически чистых местах. Кроме того, важно есть правильную пищу, поскольку ультрапереработанные продукты тоже увеличивают вероятность возникновения рака, добавил Ивашков.

Ранее онколог Расул Ахмаев перечислил признаки опасных родинок. Так, он призвал обратить внимание на асимметричную форму невуса.

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