Девушка овдовела через несколько минут после свадьбы

В США вертолет с молодоженами рухнул в лес через несколько минут после свадьбы

Жительница американского штата Джорджия вышла замуж и овдовела через несколько минут после свадьбы. Об этом пишет New York Post.

В пятницу, 29 мая, 25-летний Дэйв Фиджи женился на своей избраннице Дженни в городе Доусонвилл. По словам родственников, свадьба прошла как нельзя лучше. Вечером молодожены должны были лететь на вертолете в Атланту, где планировали провести медовый месяц. На летное поле спустился туман, и Дэйв, который имел лицензию пилота, сказал, что сам бы не полетел в такую погоду.

Но в итоге супруги поговорили с пилотом вертолета, и тот уверил их, что все будет в порядке. Мужчина планировал сразу же подняться на большую высоту и лететь над полосой тумана. Однако через несколько минут после взлета вертолет рухнул в ближайший лес. Дженни очнулась под завалами и пролежала пять часов в ожидании спасателей. Выяснилось, что у девушки не было переломов и других тяжелых травм, только сильные ушибы и порезы. Спасти Дейва и пилота вертолета не удалось.

Как рассказали родственники мужчины, он познакомился с Дженни еще в подростковом возрасте. Оба были очень верующими людьми. Точные обстоятельства крушения до сих пор не выяснены.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш молодоженов не стало на следующий день после свадьбы. Они попали в ДТП.