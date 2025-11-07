Супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами

Постельные клопы 30 раз укусили супружескую пару на круизном лайнере Horizon

Супружеская пара из США была искусана постельными клопами во время круиза на лайнере Horizon. Об этом сообщило издание The New York Post.

Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок решили провести «отпуск мечты» и выбрали отдых на корабле крупнейшей круизной компании Carnival Cruise Line. Их поездка состоялась в феврале 2025 года, однако подробности путешествия появились недавно. Выяснилось, что после первой ночи в своей каюте возлюбленные проснулись с зудом в ногах и красными пятнами от укусов на теле. Однако не стали сообщать о проблеме персоналу лайнера сразу.

После второй ночи ситуация повторилась. В общей сложности туристов укусили не менее 30 раз, они начали тщательно осматривать номер. «Шокли обыскала каюту и обнаружила живых постельных клопов на разных стадиях развития, их фекалии и яйца», — сообщил Мейкок.

Пара пожаловалась сотрудникам круизной компании на насекомых, но те якобы не придали этому значения. В итоге муж и жена подвергались дискомфорту все время в поездке. Вернувшись домой, они подали на организацию иск.

Ранее была раскрыта возможная причина массовой рвоты у пассажиров на борту российского теплохода. Среди пострадавших туристов были дети и пенсионеры.