Супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами

Супружеская пара из США была искусана постельными клопами во время круиза на лайнере Horizon. Об этом сообщило издание The New York Post.
Супруги Кэтрин Шокли и Уильям Мейкок решили провести «отпуск мечты» и выбрали отдых на корабле крупнейшей круизной компании Carnival Cruise Line. Их поездка состоялась в феврале 2025 года, однако подробности путешествия появились недавно. Выяснилось, что после первой ночи в своей каюте возлюбленные проснулись с зудом в ногах и красными пятнами от укусов на теле. Однако не стали сообщать о проблеме персоналу лайнера сразу.
После второй ночи ситуация повторилась. В общей сложности туристов укусили не менее 30 раз, они начали тщательно осматривать номер. «Шокли обыскала каюту и обнаружила живых постельных клопов на разных стадиях развития, их фекалии и яйца», — сообщил Мейкок.
Пара пожаловалась сотрудникам круизной компании на насекомых, но те якобы не придали этому значения. В итоге муж и жена подвергались дискомфорту все время в поездке. Вернувшись домой, они подали на организацию иск.
