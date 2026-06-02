Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:36, 2 июня 2026Моя страна

Ветеринары проверили вылупившихся на крыше российского банка птенцов редких птиц

Ветеринар провел осмотр вылупившихся на крыше российского банка птенцов сапсанов
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Ветеринары проверили птенцов сапсанов, которые вылупились на крыше банка «Уралсиб» в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Отмечается, что специалисты провели плановый осмотр редких птиц, которым чуть больше недели. Пернатые активно набирают вес и осваивают гнездо. Самому маленькому птенцу врач очистил глаз и заявил, что опасений за его здоровье нет.

На будущей неделе молодых сапсанов будут кольцевать.

В августе 2025 года редкие птицы неожиданно прилетели в Россию из Азии. Ученые заметили на острове Фуругельма — самом южном острове России — два новых вида птиц. Речь шла о каменке-плешанке и японской зарянке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Врачи назвали пять вредящих сердцу вечерних привычек

    В России подешевел «борщевой набор»

    Деталь в свадебном наряде Дуа Липы смутила фанатов

    Сервисы Microsoft назвали худшими

    Никас Сафронов признался в подделке картин

    Российский журналист-иноагент заявил об аномальных ценах в Европе

    В Евросоюзе задумались о помощи Армении из-за «экономического давления России»

    Россиянам назвали лучший месяц для недорогого отпуска

    Cтали известны самый возрастной и самый молодой футболисты ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok