Ветеринары проверили вылупившихся на крыше российского банка птенцов редких птиц

Ветеринар провел осмотр вылупившихся на крыше российского банка птенцов сапсанов

Ветеринары проверили птенцов сапсанов, которые вылупились на крыше банка «Уралсиб» в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Отмечается, что специалисты провели плановый осмотр редких птиц, которым чуть больше недели. Пернатые активно набирают вес и осваивают гнездо. Самому маленькому птенцу врач очистил глаз и заявил, что опасений за его здоровье нет.

На будущей неделе молодых сапсанов будут кольцевать.

