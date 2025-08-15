Неожиданно редкие птицы прилетели в Россию из Азии

На острове Фуругельма впервые заметили каменку-плешанку и японскую зарянку

Редкие птицы неожиданно прилетели в Россию из находящихся юго-восточнее азиатских стран — Китая и Японии. Об этом сообщает дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

Ученые заметили на острове Фуругельма — самом южном острове России — два новых вида птиц. Речь идет о каменке-плешанке и японской зарянке.

Уточняется, что каменка-плешанка — маленькая птичка из семейства воробьинообразных. По размерам и своему виду самки, как и в целом молодые птицы, похожи на простого полевого воробья. Увидели пернатых в данной местности впервые. «Интересно, что восточная граница ареала уникальной гостьи проходит в северо-восточном Китае», — указали специалисты. Также они пояснили, что до Приморья каменка-плешанка если и долетает, то очень редко.

Японскую зарянку же видели в Приморье всего четыре раза за много лет. Ее основной ареал обитания в пределах России остается лишь на юге Сахалина. На острове Фуругельма поющего самца заметили в низовье ключа. «Он очень редко показывался на глаза, но активно отзывался на запись пения своего вида, что включали орнитологи во время наблюдения», — сказано в сообщении.

Сам остров Фуругельма считается единственным местом гнездования нескольких краснокнижных пернатых. В частности, там обитают малая колпица и желтоклювая цапля.

Ранее также стало известно, что из Киева в Россию прилетел редчайший сапсан. Россияне поймали птицу в Пермском крае, когда та охотилась на кошку.