Из Киева в Россию прилетела редкая птица

Сапсан прилетел из Киева в Пермский край

В Березняках в Пермском крае поймали сапсана, охотившегося в кустах на кошку. Об этом сообщает «Новый компаньон».

По словам руководителя благотворительной организации помощи диким животным Марины Перезоловой, редкая птица прилетела из Киева.

«У нас новенький, сокол сапсан с орнитологическим кольцом Украина, город Киев. Каким макаром он попал в Березники, одному Богу известно», — поделилась она.

Специалист уточнила, что сапсан — самка с бельмом на глазу, что усложняет добычу еды, птица также плохо летает. Перезолова обратилась в Росприроднадзор Пермского края и отправила уведомление в Центр кольцевания.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ростова-на-Дону вылупился птенец редкой птицы. Первый полет у птенцов черного грифа происходит в возрасте четырех месяцев.