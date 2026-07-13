Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:44, 13 июля 2026Мир

В Конгрессе предложили ужесточить санкции против России «в память» о Грэме

Сенаторы-демократы предложили ужесточить санкции против России «в память» о Грэме
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim Bourg / Reuters

Сенаторы-демократы предложили принять закон об ужесточении санкций против России в память о его авторе Линдси Грэме (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявила конгрессвумен Джинн Шахин на своей странице в социальной сети X.

«Не может быть более достойного памятника Линдси, его наследию и тем делам, за которые он боролся, чем принятие этого закона и воплощение его давней мечты о независимой и безопасной Украине», — написала Шахин.

Сенатор от Южной Каролины, член Республиканской партии Линдси Грэм скончался вечером 11 июля на 72-м году жизни. Причиной смерти назвали разрыв аорты из-за затвердевания артерий.

Одно из последних заявлений Грэма было о том, что Сенат Конгресса США согласовал с Белым домом законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. В том числе он предполагает введение 500-процентных пошлин против ряда стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Слишком много знал?» Скоропостижная смерть сенатора Грэма после поездки на Украину обрастает слухами. Что о ней говорят
    В Конгрессе предложили ужесточить санкции против России «в память» о Грэме
    В России захотели усилить контроль за импортом одной категории товаров
    ВСУ устроили «сафари со стрельбой» по территории Донбасса
    Ведущую из России в другую страну магистраль закрыли на 12 часов
    Военблогер назвал позволившие ослабить позиции ВСУ на пути в Сумы действия
    Нетаньяху заявил о приливе ярости у Грэма в момент последнего разговора с ним
    Синоптик оценила вероятность формирования смерча в Москве
    Эрдоган захотел придать новый импульс переговорам по Украине
    Предсказана ликвидация очередного бренда смартфонов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok