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04:59, 13 июля 2026Россия

Мужчина чуть не умер из-за «секретного напитка» в российском баре

Amur Mash: В Приморье посетителя бара напоили уксусом, мужчина попал в реанимацию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мужчина чуть было не умер из-за «секретного напитка», который ему предложили в баре в одном из самых популярных туристических сел Приморья — Андреевке. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Пострадавшего пригласили принять участие в конкурсе: нужно было угадать, какой напиток налит в рюмке. После первого же глотка он начал задыхаться, добрался до уборной и попытался промыть рот, но ничего не помогло.

Друзья оперативно повезли мужчину в больницу, где его положили в реанимацию и диагностировали химические ожоги трахеи, гортани, желудка и полости рта. Жизнь после такого отдыха в баре была под угрозой.

В данный момент мужчину выписали, ему предстоит долгое лечение и восстановление. Он обратился к администрации бара, но не получил никакого ответа.

Ранее в Подмосковье 19 человек отравились после посещения кафе.

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