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Забота о себе
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05:02, 13 июля 2026Забота о себе

Женщина узнала о необычных пищевых пристрастиях партнера и захотела расстаться

New York Post: Британка захотела расстаться с партнером из-за его любви к чипсам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ilikeyellow / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании захотела расстаться с бойфрендом после того, как во время совместного отпуска узнала о его необычных пищевых пристрастиях. На соответствующий пост на форуме Mumsnet обратило внимание издание New York Post.

По словам женщины, за семь месяцев отношений мужчина показался ей заботливым и надежным, однако во время двухнедельной поездки в Испанию она заметила, что он ежедневно съедал не менее трех пачек чипсов, отказывался от местной кухни в пользу привычного фастфуда и британских снеков, а также раздражал ее манерами за столом. «Самое ужасное, что иногда, съев пачку чипсов, он надувает ее, как воздушный шарик, и лопает. В результате меня всю засыпает крошками», — пожаловалась автор поста.

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Британка призналась, что после отпуска начала сомневаться, стоит ли съезжаться с партнером, и спросила совета у пользователей форума. Большинство участников обсуждения поддержали ее, посчитав, что речь идет не столько о любви к чипсам, сколько о бытовой несовместимости пары. Однако некоторые комментаторы сочли такой повод для расставания несерьезным.

Ранее мужчина пожаловался на возлюбленную, которая разбрасывает по квартире ногти, волосы и контактные линзы. Девушка в ответ заявила, что устает на работе и может иногда отложить уборку.

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