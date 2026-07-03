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Забота о себе
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03:00, 3 июля 2026Забота о себе

Мужчина переехал к девушке и пришел в ужас из-за ее бытовых привычек

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rahmanjinov / Shutterstock / Fotodom  

Мужчина по имени Мартин переехал к своей девушке Дебби и пришел в ужас из-за ее привычек, показавшихся ему омерзительными. Своей историей пара поделилась с The Guardian.

Мартин рассказал, что Дебби не сразу выбрасывает использованные линзы, состриженные ногти и выпавшие волосы, а оставляет их до очередной уборки. По его словам, особенно неприятно находить линзы на полу и мебели или видеть комки волос в разных комнатах. «Меня пугает, когда я вижу повсюду частички Дебби. Как будто я живу со старой ведьмой, которая собирает обрезки ногтей для своих зелий», — пожаловался мужчина.

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Сама Дебби не согласилась с претензиями партнера. Девушка считает, что он раздувает конфликт из-за мелочей. По ее словам, она работает по 12 часов и иногда ей просто не до уборки. Она добавила, что Мартин и сам не идеален: мужчина не моет раковину после бритья, оставляя там щетину. «Если Мартину нужна девушка, которая выглядит безупречно, но не оставляет следов физического присутствия, ему нужна голограмма», — заявила Дебби.

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