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Из жизни
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05:02, 13 июля 2026Из жизни

Похищенного матерью мальчика нашли через три года в шоковом состоянии

В США похищенного матерью в 2023 году мальчика нашли на границе с Мексикой
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В США нашли мальчика из штата Техас, которого три года назад похитила его мать. Об этом пишет New York Post.

В 2023 Хуан Эскобар и Мириам Феликс были в разводе и воспитывали 11-летнего сына Эндрю. Феликс могла встречаться с ребенком, однако права опеки были у отца. В последний раз Эндрю видели в июне 2023-го в городе Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, где он ночевал в доме матери. После этого ребенок и женщина пропали.

Эскобар с женой Моник подали заявление в полицию и начали самостоятельные поиски Эндрю, однако результата не было. В среду, 1 июля, через три года после исчезновения ребенка, Эскобару позвонил сотрудник полиции и сообщил, что Феликс с сыном были задержаны при попытке пересечь границу Мексики с США. Мужчина рассказал, что сын, которому сейчас 14 лет, находился в шоковом состоянии. «Он здоров, но за последние три года пережил очень многое в эмоциональном и психическом плане», — пояснил Эскобар.

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Выяснилось, что Феликс сбежала с сыном в Европу. Мальчик рассказал, что последние годы провел в Австрии, Албании и Турции. Последнюю отметку в его документах сделали пограничники Амстердама. В данный момент женщину собираются экстрадировать в Мексику. Другие подробности последних трех лет жизни Эндрю пока неизвестны.

Ранее житель США выяснил, что его похитили в девятимесячном возрасте в Чили. Мужчина сумел найти настоящую мать.

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