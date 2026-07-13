Блогер описал Мальдивы словами «эра пафоса подошла к концу»

Российский тревел-блогер описал причину потери интереса премиальных туристов к Мальдивам словами «эра пафоса подошла к концу». Своим мнением он поделился в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, отдых на островах перестал считаться люксовым, каким он был около семи лет назад, и стал массовым и доступным для граждан со средним доходом направлением. «Сегодня тур на Мальдивы на двоих можно купить по цене хорошей "пятерки" в Кемере, Турция, а скидки на проживание в низкий сезон от местных отельеров достигают 70 процентов», — объяснил опытный путешественник.

Причиной массового туризма на острова стало удорожание стоимости отпуска на курортах Турции. На данный момент в летний сезон отдохнуть на Мальдивах выгоднее, чем в Анталье. Также бюджетных туристов привлекает возможность жить на обитаемых островах за 40-50 долларов (от трех до четырех тысяч рублей) в гестхаусах. «Тур на Мальдивы в наше время можно купить за 250 тысяч рублей на восемь ночей, на двоих. И это с перелетом на прямых рейсах. Это сейчас сопоставимо с ценой тура в Турцию, в отель среднеценовой категории», — добавил блогер.

Ранее россиянин объяснил популярность страны Азии словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда». В первую очередь, отметил автор блога, Вьетнам привлекает своей доступностью и удобной логистикой.