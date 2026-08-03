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20:23, 3 августа 2026 (обновлено: 20:28, 3 августа 2026)Экономика

Дачникам рассказали о последнем шансе спасти урожай

Садовод Рассадина: В августе особого внимания требуют клубника и томаты
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В августе особого внимания требуют клубника и томаты, рассказала «Вечерней Москве» садовод Екатерина Рассадина.

Клубника уже отплодоносила, но именно сейчас закладывает цветочные почки, из которых в следующем сезоне будут ягоды. Поэтому азотные подкормки нужно убрать, вместо них использовать фосфор и калий. Они помогают растению окрепнуть и спокойно подготовиться к зиме.

Также в августе нужно прищипнуть верхушки томатов. «Пусть куст лучше направит все силы на те помидоры, которые уже висят. Заодно нужно убрать нижние листья, потому что так кусты лучше проветриваются и риск фитофторы становится меньше», — заметила специалист.

Ранее дачникам назвали способы сохранить кабачки и баклажаны в летние холода.

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