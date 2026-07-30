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19:12, 30 июля 2026 (обновлено: 19:19, 30 июля 2026)Экономика

Дачникам назвали способ сохранить кабачки и баклажаны в холода

Агроном Ганичкина назвала способы добиться урожая кабачков и баклажанов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Diyana Dimitrova / Shutterstock / Fotodom

Добиться хорошего урожая кабачков и баклажанов может быть сложно в условиях лета с небольшим количеством солнца. Главный агроном страны Октябрина Ганичкина назвала дачникам способы ухода за рассадой.

Баклажаны любят солнечную погоду и быстро созревают под лучами солнца. Когда естественного освещения мало, сыро и идут дожди, они отстают в созревании. «Чтобы хоть какие-то баклажаны созрели, нужно сейчас им обрезать лишние листья — даже там, где есть цветение», — посоветовала она, добавив, что оставить следует только зеленые и черные плоды и по два листа на каждый из них. Подкормить баклажаны можно удобрениями с азотом, фтором и калием.

Кабачки по возможности нужно укрывать на ночь нетканым материалом или пленкой. Это теплолюбивая культура, которая замедляет рост в холодные ночи.

Ранее дачникам посоветовали чаще поливать тыквы.

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