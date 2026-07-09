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09:06, 9 июля 2026Путешествия

Россиянин объяснил популярность страны Азии словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Giovanni Mereghetti / UCG / Universal Images Group via Getty Images

Российский тревел-блогер объяснил популярность страны Азии — Вьетнама словами «дешевле Турции, колоритнее Таиланда». Об этом он написал в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что туристический поток соотечественников в страну постоянно растет. В первую очередь, отметил автор блога, Вьетнам привлекает их своей доступностью и удобной логистикой. Так, в настоящее время доступно большое количество прямых рейсов не только из Москвы, но и из других городов. Из столицы до Нячанга и обратно можно улететь за 8-15 тысяч рублей.

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«На фоне сильной инфляции на курортах Европы и заметного подорожания отдыха в Турции и Таиланде, Вьетнам остается островком ценовой стабильности. На внутреннем рынке здесь невероятно дешево абсолютно все», — подчеркнул он. Например, огромная порция известного супа Фо-бо обойдется всего в 150-200 рублей. Также в стране возможно вполне бюджетно забронировать отель или апартаменты. При этом многие из них имеют вид на море или, в случае отелей, собственный бассейн на крыше.

Помимо этого, в стране возможно выбрать курорт на любой вкус, при этом не волнуясь за безопасность и встречая радушных и гостеприимных местных, заключил тревел-блогер.

Ранее россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием». Также путешественники из России признались, что перелет до Нячанга оказался изматывающим.

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