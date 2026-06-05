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09:02, 5 июня 2026Путешествия

Россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российские туристы побывали во Вьетнаме и описали отдых фразой «море стало разочарованием». Их отзыв об отпуске опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Путешественники из России признались, что перелет до Нячанга оказался изматывающим — они провели на борту самолета 10 часов. «Особенно тяжело становится на обратном пути, когда отдых уже закончился, а впереди снова эти долгие 10 часов в самолете. Это, наверное, один из самых неприятных моментов всей поездки», — отметили туристы.

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Еще одним разочарованием для приезжих стал местный пляж. «То, за чем летели, разочаровало больше всего. Вода на городском пляже мутная и местами грязноватая. Наверное, именно из-за этого у нас не случилось того самого ощущения "идеального пляжного отдыха", ради которого многие и едут к морю», — объяснили россияне.

Отдохнувшие во Вьетнаме граждане отметили, что российских туристов в стране очень много. Однако «вайба полного расслабона», как в Бали или Таиланде, в Нячанге нет — там другая атмосфера. «В Таиланде люди, как нам показалось, все-таки более доброжелательные, открытые и улыбчивые. Во Вьетнаме такого нет. Не скажу, что это какой-то ужас или проблема, но настрой здесь другой. К этому просто нужно быть готовыми заранее», — заключили путешественники.

Ранее россияне раскрыли стоимость жизни во Вьетнаме. Житель России отметил, что Нячанг понравился ему своими ценами.

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