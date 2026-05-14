Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 14 мая 2026Путешествия

Россияне раскрыли стоимость жизни во Вьетнаме

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Efired / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы побывали во Вьетнаме и раскрыли стоимость отдыха на двоих — за 12 дней проживания в отеле и трансфер они отдали 100 тысяч рублей. Их отзыв об отпуске опубликовали в блоге «Маршруты Выгодных Путешествий» на платформе «Дзен».

Житель России отметил, что Нячанг понравился ему своими ценами. К примеру, за салат с креветками россияне платили не более 300 рублей, за кофе — от 70 до 100 рублей. Полноценный обед в ресторане стоил около 500 рублей. «Здесь все очень дешево. Я уже даже подумал, может, переехать сюда жить?» — признался турист.

Материалы по теме:
Отдых на Хайнане в 2026 году: что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
Отдых на Хайнане в 2026 году:что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
14 января 2026
Куда поехать отдыхать весной 2026 года: топ-12 направлений по России и за границей
Куда поехать отдыхать весной 2026 года:топ-12 направлений по России и за границей
29 января 2026

Однако поездку омрачили грязные пляжи. Единственным местом, которое приглянулось путешественникам для купания, оказался берег Камрани. «Центральный пляж мне максимально не понравился. Народу очень много, сам пляж грязный, и море тоже такое, что лично я купаться там не готов», — подчеркнул россиянин.

При этом обменивать валюту отдыхающие посоветовали в ювелирных магазинах. «Брали с собой доллары, здесь меняли их в ювелирных. Курс самый хороший», — объяснили соотечественники.

Ранее россиянам раскрыли цены на пляжные туры в Азию в мае. Май считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, поэтому в этот месяц на рынке часто появляются горящие туры и распродажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Юрист высказалась о возможности замены российского паспорта за границей

    Рубио высказался об отношениях США и Китая

    Песков высказался о будущем Гладкова и Богомаза

    Россия резко нарастила закупки американской обуви

    Мужчина собирался взорвать здание с госучреждениями в Москве

    Раскрыта длительность рукопожатия Си Цзиньпина и Трампа

    Россияне раскрыли стоимость жизни во Вьетнаме

    Сделанный от скуки ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности

    Отправленный Путиным в отставку глава приграничного региона России сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok