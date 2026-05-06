14:06, 6 мая 2026Путешествия

Россиянам раскрыли цены на пляжные туры в Азию в мае

АТОР: Пляжные туры в Азию в мае стоят от 123 тысяч рублей на двоих с перелетом
Алина Черненко

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Пляжные туры в популярные страны Азии в мае 2026 года стоят от 123 тысяч рублей на двоих с перелетом. Цены на отдых в регионе раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Май считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, поэтому в этот месяц на рынке часто появляются горящие туры и распродажи, отметили в АТОР. Самыми бюджетными странами для отдыха россиян стали Таиланд, Вьетнам и Китай (остров Хайнань). До 200 тысяч рублей на двоих также получится отдохнуть на Шри-Ланке и индийском курорте Гоа. Тем временем туры в Малайзию, Индонезию и на Филиппины обойдутся дороже.

АТОР также опубликовала список самых доступных азиатских направлений прямыми рейсами из России летом 2026 года. В него вошли Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия и Индонезия.

Ранее в АТОР назвали предпочитаемые россиянами направления для отдыха в мае. В рейтинг попали Турция, Египет и Вьетнам.

