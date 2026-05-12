Мендель: Зеленский хочет затянуть конфликт ради потока денег

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет, чтобы конфликт с Россией продолжался, чтобы сохранить поток денег. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в беседе с Такером Карлсоном.

«Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег… Завершение для него является политическим самоубийством», — пояснила Мендель. Она подчеркнула, что президент Украины может придумать «любое условие» для затягивания конфликта.

Мендель добавила, что в правительстве Зеленского сейчас находится множество людей, желающих мира, так что он находится в уязвимом положении.

Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера заявила, что Зеленскому все равно на людей, его волнует сохранение власти.