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09:57, 4 июня 2026Авто

Россиян предупредили о влиянии жары на автомобиль

Автоэксперт Ерицян: Жара влияет на работу электросистем автомобиля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жара может оказать серьезное влияние не только на внешний вид салона автомобиля, но и на работу его электрических систем. Об этом предупредил исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, продолжительное воздействие ультрафиолета ускоряет износ многих материалов в салоне. В таких условиях изделия могут выцвести, пересохнуть и потерять изначальный вид. Пластик в том числе теряет эластичность и трескается, а кожа без ухода становится жесткой и уязвимой. Чувствительнее всего к жаре передняя панель, рулевое колесо и сиденья. Сильно пострадать могут также электронные компоненты, включая мультимедийные комплексы, датчики и аккумулятор. Кроме того, жара дополнительно нагружает систему кондиционирования, что может отразиться на расходе топлива.

Для снижения негативного влияния солнца на авто Ерицян рекомендовал парковать машину в тени или на крытых стоянках, использовать солнцезащитные экраны, тонировку стекол, а также специальные средства для ухода за пластиковыми и кожаными элементами. Также в жару стоит регулярно проветривать авто и не оставлять его надолго под прямыми солнечными лучами.

Ранее россиян предупредили о том, что регулярные поездки на дачу летом могут навредить автомобилю, который в этот период работает с повышенной нагрузкой. Переполненный багажник, грунтовые дороги, пробки и частые разгоны с торможениями создают для машины особенно тяжелые условия.

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