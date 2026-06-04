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09:57, 4 июня 2026Экономика

Сильная магнитная буря обрушится на Землю

ИКИ РАН: Сильная магнитная буря обрушится на Землю вечером 4 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: tetesong / Shutterstock / Fotodom

Вечером в четверг, 4 июня, на Землю обрушится сильная магнитная буря. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Начало сильной и продолжительной магнитной бури категории G3 ожидается уже сегодня вечером по московскому времени в результате прихода к Земле сразу нескольких (двух или трех) облаков плазмы, выброшенных вчера Солнцем в направлении Земли в результате серии сильных вспышек», — сообщили ученые.

Надвигающаяся буря будет непрерывной, несмотря на разницу почти в 10 часов между первым и последним взрывом на звезде. Так случится из-за того, что более поздние выбросы солнечного вещества по пути к нашей планете должны догнать выброшенные ранее плазменные облака и образовать единую структуру размером около 200 миллионов километров.

При таких условиях избежать встречи с газовым облаком практически невозможно, отметили специалисты ИКИ РАН.

Предыдущая двухдневная магнитная буря обрушилась на Землю 15 мая. Сначала по своей силе она достигла класса G2 и держалась на таком уровне на протяжении трех часов. Впоследствии геомагнитная обстановка стала спокойнее и до полудня не превышала «желтой» отметки, после чего стихла. К 16 мая буря вновь набрала силу и достигла класса G1.

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