На Землю обрушилась новая магнитная буря

ИКИ РАН: На Землю обрушилась двухдневная магнитная буря

Геомагнитная обстановка на Земле начала колебаться. Силу возмущений магнитосферы оценили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Магнитная буря началась в пятницу, 15 мая, в шесть часов утра. Сначала по своей силе она достигла класса G2 и держалась на таком уровне на протяжении трех часов. Впоследствии геомагнитная обстановка стала спокойнее и до полудня не превышала «желтой» отметки, после чего стихла. В следующий раз до «желтой» отметки геомагнитные колебания доберутся в девять часов вечера. К шести часам утра субботы, 16 мая, буря вновь наберет силу, достигнув класса G1, и продлится в течение трех часов, предупреждают ученые.

Ранее метеозависимым людям дали необычный совет, как поправить самочувствие в период нестабильной геомагнитной обстановки. В частности, врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рекомендует поклеить дома яркие обои. Действенную альтернативу предложил метеозависимым врач и телеведущий Александр Мясников. Он посоветовал поменьше читать о магнитных бурях.