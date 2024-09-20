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17:05, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал совет метеозависимым людям

Врач Мясников посоветовал избегать чтения информации о магнитных бурях

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» посоветовал метеозависимым людям избегать чтения информации о магнитных бурях. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Есть совет универсальный, работает на сто процентов: отключите любую информацию, не читайте. Вы откуда знаете, что магнитная буря? Вы прочитали: "Сильнейшая на Земле магнитная буря, медики предупреждают". Но не читайте и все будет хорошо», — дал рекомендацию медик. По словам специалиста, зачастую плохое самочувствие и повышенное давление при магнитных бурях связаны с тем, что люди читают об этом в сети.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл способ снизить артериальное давление без таблеток. Медик заявил, что это поможет сделать употребление редьки.

До этого терапевт Елена Малышева раскрыла еще один способ снизить давление. Для этого врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

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      Олег Давыдов
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