Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:32, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

Врач Агапкин заявил, что редька помогает снизить артериальное давление

Фото: Allesfoto / ImageBROKER.com / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл способ снизить артериальное давление без таблеток. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что уровень давления может помочь снизить употребление редьки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли редька помогает снизить артериальное давление, ответила утвердительно. Врач согласился с предположением девушки. «Это действительно так, в редьке содержится калий, который способствует выведению лишней жидкости», — объяснил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали еще один способ снизить уровень давления без препаратов. Медики рассказали, что использование ручного эспандера также помогает нормализовать его.

До этого Малышева раскрыла еще один способ снизить давление. Для этого врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Возможной целью атаки ВСУ по Тверской области назвали огромный склад боеприпасов

      Кайли Дженнер поделилась снимком в кроп-топе с глубоким декольте

      Неизвестные устроили стрельбу у офиса Wildberries в Москве

      «Забирайте паразита обратно на СВО». Россиянки начали сдавать «товарищу майору» бежавших с передовой бывших мужей

      Песков прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Сбер прокомментировал приостановку выдачи кредитов по семейной ипотеке

      В России усомнились в прогнозе о сильном росте зарплат

      В Кремле высказались о нежелании НАТО принимать последствия одобрения ударов вглубь России

      Тревожный сигнал получила экономика Японии

      Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в Херсонской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше