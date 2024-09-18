Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

Врач Агапкин заявил, что редька помогает снизить артериальное давление

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл способ снизить артериальное давление без таблеток. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что уровень давления может помочь снизить употребление редьки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли редька помогает снизить артериальное давление, ответила утвердительно. Врач согласился с предположением девушки. «Это действительно так, в редьке содержится калий, который способствует выведению лишней жидкости», — объяснил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали еще один способ снизить уровень давления без препаратов. Медики рассказали, что использование ручного эспандера также помогает нормализовать его.

До этого Малышева раскрыла еще один способ снизить давление. Для этого врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков.