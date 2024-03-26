Россиянам раскрыли способ снизить давление без таблеток

Врач Елена Малышева рекомендовала для снижения давления отказаться от алкоголя

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла россиянам способ снизить давление без таблеток. На эту тему она высказалась в ролике, доступном на ее YouTube-канале.

«Если давление у вас от 130 до 140, от 80 до 90, таблетки мы вам не назначаем, но вы в обязательном порядке должны предпринять какие-то меры, которые позволяют вам снизить давление», — обратилась Малышева к пациентам с указанными показателями давления.

В частности, для снижения давления без препаратов врач рекомендовала полностью отказаться от употребления спиртных напитков. «Полный отказ от алкоголя — минус четыре миллиметра ртутного столба», — пояснила медик.

Ранее врач Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три главных способа снизить уровень артериального давления без таблеток. По словам специалистов, помочь снизить давление могут физические нагрузки и ограничение употребления соли.