Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева назвала три способа снизить давление без таблеток

Малышева посоветовала снизить вес и ограничить употребление соли для снижения давления

Фото: Shutterstock

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три способа снизить артериального давления без таблеток. По словам специалистов, помочь снизить давление могут физические нагрузки, похудение, а также ограничение употребления соли. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что одним из способом снизить давление является похудение. «Если мы снижаем вес на один килограмм, в среднем артериальное давление снижается на один миллиметр ртутного столба», — пояснил Гандельман.

Ведущие также посоветовали для снижения давления ограничить потребление соли. «При употреблении соли в организме задерживается натрий, что приводит к отеку стенки сосуда», — предупредил Гандельман. Малышева пояснила, что исключение соли из пищи может снизить артериальное давление до 10 миллиметров ртутного столба.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?» Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
2 марта 2019

По словам докторов, чтобы снизить давление еще на 10 миллиметров ртутного столба, необходима регулярная физическая нагрузка как минимум пять раз в неделю 30 минут в день. «При физической нагрузке у вас выделяются вещества, которые расширяют сосуды для того, чтобы больше кровотока приходило к мышцам», — пояснил Гандельман. При расширении сосудов давление снижается, добавила Малышева.

Ранее Малышева раскрыла главные ошибки, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением. По словам врача, гипертоники часто прибегают к резкому снижение давления при помощи лекарственных препаратов, что не рекомендуется врачами. Кроме того, медик напомнила о важности специальной диеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Десять стран Европы решили платить за российский газ в рублях
В Румынии оценили вероятность войны в Молдавии
В Белоруссии начнут казнить за покушение на терроризм
Белоруска посетила косметолога на Бали и осталась со смертельно опасным отеком
Памфилова оценила возможность перехода на дистанционное голосование
Негигиеничные действия туриста на борту самолета вызвали отвращение у пассажиров
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Москвичам пообещали заморозки в мае
Швеция потребовала у ЕС компенсации за военную помощь Украине
Объяснено появление загадочных пород на Марсе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.