Малышева назвала три способа снизить давление без таблеток

Малышева посоветовала снизить вес и ограничить употребление соли для снижения давления

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три способа снизить артериального давления без таблеток. По словам специалистов, помочь снизить давление могут физические нагрузки, похудение, а также ограничение употребления соли. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что одним из способом снизить давление является похудение. «Если мы снижаем вес на один килограмм, в среднем артериальное давление снижается на один миллиметр ртутного столба», — пояснил Гандельман.

Ведущие также посоветовали для снижения давления ограничить потребление соли. «При употреблении соли в организме задерживается натрий, что приводит к отеку стенки сосуда», — предупредил Гандельман. Малышева пояснила, что исключение соли из пищи может снизить артериальное давление до 10 миллиметров ртутного столба.

По словам докторов, чтобы снизить давление еще на 10 миллиметров ртутного столба, необходима регулярная физическая нагрузка как минимум пять раз в неделю 30 минут в день. «При физической нагрузке у вас выделяются вещества, которые расширяют сосуды для того, чтобы больше кровотока приходило к мышцам», — пояснил Гандельман. При расширении сосудов давление снижается, добавила Малышева.

Ранее Малышева раскрыла главные ошибки, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением. По словам врача, гипертоники часто прибегают к резкому снижение давления при помощи лекарственных препаратов, что не рекомендуется врачами. Кроме того, медик напомнила о важности специальной диеты.