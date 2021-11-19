Малышева раскрыла главные ошибки гипертоников

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыла три главные ошибки, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением. Выпуск доступен на YouTube.

По словам Малышевой, одной из самых распространенных ошибок гипертоников является резкое снижение давления при помощи лекарственных препаратов. С терапевтом согласился соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман. «Когда мы резко снижаем артериальное давление, нарушается кровоснабжение головного мозга и человек может потерять сознание», — объяснил он.

Специалист посоветовал всем, у кого повысилось артериальное давление, первым делом прилечь отдохнуть на полчаса, прежде чем снова померить давление. «Может, давление снизится само», — сказал он. Если высокое давление сопровождается одышкой, головной болью, нарушениями зрения, болью в груди, то человеку необходимо вызывать скорую помощь, и прибывшие медики сами решат, снижать давление или нет, уточнил Гандельман.

Вторая популярная ошибка связана с прекращением приема препаратов после нормализации давления, отметили телеврачи. Малышева предупредила, что в случае отказа от лекарств может возникнуть синдром отмены, то есть состояние человека резко ухудшится. Гандельман в свою очередь подчеркнул, что пациенту нельзя самостоятельно отменять препараты, так как этим вопросом может заниматься только врач.

Также неправильным специалисты назвали несоблюдение диеты, в частности, употребление большого количества соли при приеме лекарств. Кардиолог сообщил, что это одна из наиболее частых причин неэффективности действия препаратов против повышенного давления. «Только исключение соли до рекомендуемой нормы снизит давление примерно на пять-семь миллиметров ртутного столба», — рассказал он.

Гандельман добавил, что людям, страдающим от повышенного давления, желательно полностью исключить из рациона сыры, переработанное мясо, чипсы, попкорн и консервированные продукты. Врач пояснил, что в этих продуктах содержится опасное для гипертоников количество соли.