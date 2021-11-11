Малышева заявила о бесполезности ношения масок в пандемию

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, заявила об абсолютной бесполезности ношения масок в пандемию коронавируса. Свое мнение она выразила в интервью на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец.

По мнению специалиста, одноразовые маски не могут защитить от инфекции. «Маски от вирусов любых не защищают. От вирусов защищают только респираторы или специальные маски из 16-18 слоев. А остальные маски, к сожалению, не защищают. Поэтому носили маски в каких-то странах - все равно у них были волны, не носили были волны. Это роли не сыграло никакой. Вакцина защищает, маски — нет», — сделала вывод врач.

В интервью Малышева также заявила, что программа «Жить здорово!» внесла революционный вклад в развитие научно-популярного телевидения. По ее словам, именно наглядные примеры и макеты, которые показывают в «Жить здорово!», провоцируют у зрителей эмоциональную реакцию, а эмоциональная память долговременная.