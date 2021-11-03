Малышева дала советы для сохранения здоровья суставов в старости

Доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы, что нужно делать молодым людям для сохранения здоровья суставов в старости. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач посоветовала держать нормальный вес и не поднимать тяжести. Выпуск передачи доступен на YouTube.

Как отметил соведущий Малышевой Дмитрий Шубин, чтобы суставы оставались здоровыми, важно сохранять нормальный вес. «Индекс массы тела нужно держать в определенных правильных размерах — это имеет колоссальное значение», — подчеркнул доктор. В то же время Малышева обратила внимание то, что врачи всегда дают эту рекомендацию, поскольку вес раздавливает суставы.

Шубин также отметил, что для сохранения здоровых суставов необходима правильная физическая нагрузка: врач посоветовал избегать бега, прыжков и подъема тяжести. По словам доктора, эти простые правила помогут молодым людям сохранить суставы здоровыми в старости.

Ранее Малышева назвала три продукта для здоровья суставов — пищевой желатин, желтый болгарский перец и жгучий перец чили.