Малышева объяснила опасность стремления высыпаться по выходным

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева развеяла популярный миф о том, что недосыпание в будни можно восполнить в выходные дни. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на YouTube, специалист предупредила россиян об опасности стремления высыпаться в нерабочие дни.

Телеведущая заявила, что продолжительный сон в выходные не может компенсировать недосыпания в будни. По ее словам, некачественный и короткий сон ведет к поражению органов, восстановление которых невозможно. «Поэтому лучше всего режим сна и бодрствования отработать для себя такой, чтобы вы чувствовали себя нормально, какой бы ни была работа», — объяснила Малышева.

Ее соведущий кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман, в свою очередь, рассказал, что при плохом сне в организме выделяются медиаторы стресса, которые отрицательно воздействуют на мозг, сердце, глаза, почки и сосуды, что в итоге повышает риск развития мерцательной аритмии, инфаркта и инсульта. Специалист подчеркнул, что спать нужно качественно и достаточное количество времени.

«Японцы проверили: час прерванного сна занимает четыре дня восстановления биохимических показателей, то есть четыре полноценных ночи», — уточнил Гандельман.

Ранее Малышева рассказала, какой вред может нанести прием ванны. В частности, она заявила, что во время этой процедуры у женщин с кожи смывается защитный слой.