Кардиолог предупредил о серьезных последствиях одышки

Врач-кардиолог Денис Соколов предупредил, что одышка может привести к серьезным последствиям. По его словам, она появляется при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях легких, а также провоцирует легочную гипертензию, сообщают «Народные Новости».

«Как правило, при развитии легочной гипертензии полностью или частично поражается правая сторона сердца», — рассказал Соколов.

Он отметил, что одышка усугубляет проблемы с сердцем и может повлечь серьезные нарушения в его работе. Поэтому человеку, который ощущает нехватку воздуха или затруднение дыхания в течение месяца, необходимо обратиться к врачу.

Ранее кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман объяснил, почему спать на левом боку безопасно. По его словам, никакого вреда для сердца это не несет, поскольку орган надежно защищен каркасом из ребер.